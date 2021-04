Mineva pet let od slovesa legendarnega Princea

New York, 21. aprila - Pred petimi leti je zaradi prekomernega odmerka protibolečinskih tablet, star le 57 let, umrl legendarni glasbenik Prince. Pevec, pisec pesmi in tudi igralec je bil na glasbeni sceni pomembna osebnost skoraj 40 let. V svoji bogati glasbeni karieri je izdal 39 albumov, doslej pa je bilo po svetu prodanih več kot 150 milijonov njegovih plošč.