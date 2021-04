Bo ACH že danes osvojil 18. zvezdico?

Ljubljana, 20. aprila - Odbojkarji Merkur Maribora in ACH Volleyja bodo danes odigrali tretjo tekmo finala državnega prvenstva. Drugič v seriji se bodo pomerili v štajerski prestolnici, prvič so bili uspešnejši Ljubljančani, ki so nato dobili tudi obračun v Ljubljani in vodijo z 2:0 v zmagah. Za 18. skupno in 17. zaporedni naslov prvaka tako potrebujejo le še eno zmago.