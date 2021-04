Ocena pripravljenosti SV nakazuje prve pozitivne premike po letih krize

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 20. aprila - Minister za obrambo Matej Tonin je danes predstavil oceno pripravljenosti Slovenske vojske (SV) za leto 2020. Pretekle ocene kažejo, da je po letu 2007 najprej napredovala, od leta 2012, ko je prišlo do spremembe metodologije, pa so se pokazale posledice znatnega varčevanja. Najnižjo raven sposobnosti delovanja je dosegla med leti 2014 in 2016.