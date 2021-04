JP Morgan potrjen vlagatelj, ustanovni klubi s pravnimi sredstvi proti Fifi in Uefi

Ljubljana, 19. aprila - Ameriška banka JP Morgan Chase je potrdila, da bo finančni vlagatelj novoustanovljene evropske nogometne superlige, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemška dpa pa dodaja, da so ustanovni klubi na sedež Evropske nogometne zveze (Uefa) in Mednarodne nogometne zveze (Fifa) že poslali pravni dokument v boju proti sankcijam Uefe in Fife.