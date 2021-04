Drevo želja Yoko Ono dobilo virtualno različico

Washington, 20. aprila - Muzej Hirshhorn, ki deluje pod okriljem institucije Smithsonian, je z dovoljenjem japonske multimedijske umetnice Yoko Ono v četrtek virtualno oživil njen projekt Wish Tree for Washington, DC (Drevo želja za Washington DC). Do 30. aprila lahko tako interesenti drevo preko Instagrama okrasijo s svojimi željami, je poročal Art Daily.