Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 19. aprila - Evropske borze so trgovalni dan začele z rastjo. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so za optimizem na borznem paketu poskrbele ZDA, kjer so indeksi na Wall Streetu minuli teden znova sklenili rekordno. Čez lužo prevladuje prepričanje o hitrem gospodarskem okrevanju po koronski krizi, čemur zagon daje pospešeno cepljenje proti covidu-19.