Na windsorskem gradu pokopali princa Philipa

London, 17. aprila - V kapeli sv. Jurija na windsorskem gradu so danes pokopali soproga britanske kraljice Elizabete II., princa Philipa, ki je umrl prejšnji teden. Pred pogrebnim bogoslužjem so vojvodo edinburškega, ki je bil star 99 let, v sprevodu pospremili njegovi najožji družinski člani.