Hamiltonu v Imoli 99. pole position

Imola, 17. aprila - Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Emilije Romanje v Imoli. Stezo na dirkališču Enza in Dina Ferrarija je za 99. najboljši startni položaj premagal v času 1:14,411 in bil malenkost hitrejši od dirkačev Red Bulla, Mehičana Sergia Pereza in Nizozemca Maxa Verstappna.