Milena Usenik in Franc Novinc dobitnika Jakopičeve nagrade za življenjsko delo

Ljubljana, 17. aprila - Slikarka Milena Usenik ter slikar in likovni pedagog Franc Novinc sta letošnja dobitnika nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo. Dobitnika je žirija razglasila v tem tednu. Jakopičevo nagrado za letošnje leto prejme slikar in grafik Silvester Plotajs Sicoe, priznanji pa slikarka Uršula Berlot in kiparka Paola Korošec.