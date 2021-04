Trstenjakova in Leškijeva za evropsko krono

Lizbona, 17. aprila - V Lizboni se bo po petkovi srebrni kolajni Kaje Kajzer v kategoriji do 57 kg nadaljevalo evropsko prvenstvo v judu. V kategoriji do 63 kilogramov se bosta predstavili olimpijska prvakinja Tina Trstenjak in Andreja Leški, ki sta po odpovedi Francozinje Clarisse Agbegnenou prva in druga nosilka na tekmovanju.