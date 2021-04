Dokument o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu še vedno buri duhove

pripravila Vesna Rojko

Ljubljana/Sarajevo, 16. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je na novinarski konferenci zanikal, da bi bil seznanjen z non-paperjem s predlogi za spremembo meja na Zahodnem Balkanu in izrazil nasprotovanje spreminjanju meja v regiji. LMŠ želi zaradi dokumenta sklic nujne seje komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Politiki BiH pa so pisali predstavnikom EU.