Za športnimi plezalci uspešen prvi dan tekmovanj

Bern, 16. aprila - Slovenski športni plezalci so uspešno nastopili v kvalifikacijah balvanov prve tekme svetovnega pokala v športnem plezanju po skoraj osemmesečnem premoru. V sobotni polfinale v Meiringenu so se uvrstili Jernej Kruder, Domen Škofic, Zan Lovenjak Sudar in Gregor Vezonik, brez napredovanja v polfinale pa sta ostala Anže Peharc in Matic Kotar.