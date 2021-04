V Tržiču uspešni pri oblikovanju integrirane oskrbe za starejše

Tržič, 18. aprila - Projekt oblikovanja integrirane oskrbe za starejše s povezovanjem sistemov zdravstva in socialnega varstva v Tržiču kaže dobre rezultate. Projekt, ki ga v sodelovanju z Zdravstvenim domom Tržič in Lekarno Deteljica izvaja Dom Petra Uzarja Tržič, nakazuje možne rešitve za uspešno in k uporabniku usmerjeno oskrbo.