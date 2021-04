Pohod Pot ob žici in tek trojk odpovedana

Ljubljana, 16. aprila - Tradicionalni pohod Pot ob žici ter tek trojk sta zaradi epidemioloških razmer v Sloveniji odpovedana, so danes sporočili organizatorji Timing Ljubljana. Kljub temu pa so pripravili novost - izpeljali bodo virtualni tek trojk, ki bo med 20. aprilom in 31. majem, dosežke bodo zbirali na www.pohod.si.