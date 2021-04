Kremelj poziva Merklovo in Macrona, naj odvrneta Kijev od provokacij

Moskva, 16. aprila - Iz Kremlja nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskega predsednika Emmanuela Macrona pozivajo, naj uporabita svoj vpliv in prepričata Kijev, da bo spoštoval dogovore o prekinitvi ognja v konfliktu s proruskimi separatisti na vzhodu Ukrajine. Macron in Merklova se bosta namreč danes sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.