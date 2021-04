Po zdrsu čez severno steno Storžiča umrla turna smučarka

Tržič, 16. aprila - Na območju Storžiča se je danes okoli 9.30 zgodila gorska nesreča, v kateri se je smrtno ponesrečila turna smučarka. Kot so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), so tri turne smučarke z vrha Storžiča smučale v smeri Petega žrela, pri čemer je eni zdrsnilo in je padla čez severno steno Storžiča v smeri Črnega grabna.