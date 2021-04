Biden po uvedbi sankcij pozval k umiritvi napetosti z Rusijo

Washington, 16. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je nekaj ur po objavi novih sankcij proti Rusiji in izgonu ruskih diplomatov pozval k umiritvi napetosti med ZDA in Rusijo ter izrazil željo po stabilnih in predvidljivih odnosih. Kot je dodal, pa ostaja pripravljen na uvedbo dodatnih ukrepov, če se bo Rusija še naprej vpletala v ameriško demokracijo.