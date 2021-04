Okrogla miza: Grožnja vladavini prava in medijski svobodi je grožnja demokraciji in EU

Ljubljana, 15. aprila - Demokracija in vladavina prava v EU sta pod udarom, medijska svoboda je ogrožena, stvari se hitro odvijajo v negativno smer in morda je ogrožen celo obstoj EU, so danes ugotavljali udeleženci razprave, ki jo je organizirala evropska poslanka Irena Joveva (Renew/LMŠ), udeležila pa se jo je tudi podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova.