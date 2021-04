Piranski občinski svet sprejel odlok o pristanišču v kanalu Sv. Jerneja

Portorož, 15. aprila - Piranski občinski svetniki so na današnji redni seji z 21 glasovi za in dvema proti v drugem branju sprejeli novelo odloka o pristanišču kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča. Kot je zagotovil prvi mož Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišić, v plovilih v kanalu tudi v prihodnje ne bo dovoljeno prenočevati.