V Novem mestu nadaljevanje gradnje vodovoda in kanalizacije na območju Ždinje vasi

Novo mesto, 15. aprila - Mestna občina Novo mesto in krško podjetje Kostak sta danes podpisala pogodbo za drugo in tretjo etapo gradnje vodovoda in kanalizacije na območju Ždinje vasi pod novomeško Trško goro. Vrednost pogodbenih del skupaj z davkom znaša nekaj več kot 890.000 evrov. Začeli jih bodo še ta mesec in končali do 30. novembra.