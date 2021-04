V Parmi razstava o eleganci in skrivnostnosti Modiglianija

Parma, 16. aprila - V Fundaciji Magnani-Rocca v Parmi so pripravili razstavo Amedeo Modigliani. Dela iz Muzeja v Grenoblu, ki bo obiskovalcem na ogled takoj, ko bo to mogoče, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Namen razstave je ponuditi poglobljen vpogled v to, kako je umetnik, ki je umrl star le 35 let, skozi kratko kariero razvil svoj prepoznaven slog.