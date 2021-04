Društvo IMPRO med zaprtjem gledališč s spletnimi improvizacijskimi dogodki

Ljubljana, 18. aprila - V Društvu za kulturo in izobraževanje IMPRO v času, ko so gledališke dvorane zaprte, pripravljajo brezplačne spletne dogodke za odrasla občinstva. Vsako nedeljo prirejajo ne-gledališke dogodke Impro liga živo na spletu, tokrat z naslovom Serijalka, kjer se bosta dve ekipi pomerili v žanru romantične komedije, so v društvu povedali za STA.