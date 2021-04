V dalmatinskem pristanišču Ploče zasegli več kot pol tone kokaina

Zagreb/Dubrovnik, 14. aprila - Hrvaška policija in carina sta med rednim nadzorom v pristanišču Ploče v enem od zabojnikov našli nekaj manj kot 575 kilogramov kokaina visoke kakovosti, so povedali na današnji novinarski konferenci v Dubrovniku. Poudarili so, da še zmeraj poteka kriminalistična preiskava o tihotapcih, ki naj bi prevzeli mamila iz Južne Amerike.