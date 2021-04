Razstava z deli Basquiata in Banksyja prikazuje razmah ulične umetnosti in grafitov

London, 18. aprila - Londonska razstava Off the Wall: Basquiat to Banksy, ki je na ogled v prostorih dražbene hiše Christie's na King Street, prikazuje razmah ulične umetnosti in grafitov v New Yorku, Veliki Britaniji in drugod. Razstava vsebuje tudi delo Subject to Availability, ki je del Banksyjeve serije vandaliziranih oljnih slik in bo ponujena na junijski dražbi.