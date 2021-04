V Kremlju bodo preučili predlog ZDA za vrh Biden-Putin

Moskva, 14. aprila - Iz Kremlja so danes sporočili, da bodo razmislili o predlogu ameriškega predsednika Joeja Bidna za srečanje z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Medtem ko so odnosi med ZDA in Rusijo močno zaostreni, je Biden Putinu v torek v telefonskem pogovoru predlagal, da se "v bližnji prihodnosti" osebno srečata.