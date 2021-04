Predstava za otroke Reči reči o ekologiji prek doživljanja srečanj s predmeti

Ljubljana, 14. aprila - V Lutkovnemu gledališču Ljubljana (LGL) bodo v četrtek ob 18. uri s prenosom v živo prek spleta premierno uprizorili predstavo Jana Rozmana in Julie Keren Turbahn z naslovom Reči reči. Predstava za otroke nad šest let raziskuje, kako človek doživlja srečanja s predmeti, hkrati pa na inovativen in humoren način razpira problematiko ekologije.