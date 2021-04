Vrh koalicije v četrtek na Brdu pri Kranju o realizaciji zavez in nadaljnjem delu

Ljubljana, 13. aprila - Ministrska ekipa in koalicijski poslanci se bodo v četrtek popoldne sestali na Brdu pri Kranju. Po informacijah STA je na dnevnem redu pregled realizacije koalicijskih zavez in njihovo izpolnjevanje do konca mandata. Verjetno pa se ne bodo mogli izogniti razpravi o vprašanju števila koalicijskih glasov v DZ.