Dražja energija marca pospešila inflacijo v ZDA

Washington, 13. aprila - Inflacija v ZDA je marca narasla že četrti mesec zapored in najbolj v zadnjih dveh letih in pol, razlog je predvsem dražja nafta oziroma bencin. Cene na ravni potrošnikov so se marca na mesečni ravni zvišale za 0,6 odstotka, na letni ravni pa za 2,6 odstotka, kar je največ od jeseni 2018.