Gledališče Glej se pridružuje projektu Boundary Crossing

Ljubljana, 13. aprila - Gledališče Glej se pridružuje mednarodnemu gledališkemu projektu Boundary Crossing, ki povezuje tri mesta Utrecht, Ljubljano in Istanbul. Pilotni projekt se je začel danes, trajal pa bo vse do 27. maja. Vodili ga bodo mentorji iz gledališkega in akademskega sveta treh sodelujočih držav: Nizozemske, Turčije in Slovenije, so sporočili iz Gleja.