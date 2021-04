Pri Trboveljčanu policija odkrila večjo količino nedovoljenih substanc

Trbovlje, 13. aprila - Policisti bodo 54-letnega Trboveljčana ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami. V ponedeljkovi hišni preiskavi so pri njem našli in zasegli več kot 3000 nedovoljenih tablet ter manjšo količino prepovedane konoplje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.