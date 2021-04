Ljubljana, 12. aprila - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 6,28 milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami NLB. Te so se podražile za 1,16 odstotka, navzgor pa so najbolj šle delnice Telekoma. Indeks SBI TOP se je dvignil za 0,73 odstotka.