Ob ponovnem odprtju muzejev in knjižnic nekaj navajenosti pa tudi zmede

Ljubljana/Ravne na Koroškem, 12. aprila - Po 11-dnevnem zaprtju države zaradi epidemije so od danes znova lahko odprte knjižnice, muzeji in galerije. V Narodnem muzeju Slovenije so po nekaj zapiranjih in odpiranjih "že kar utečena ekipa", navadili so se tudi knjižničarji, ki pa po besedah direktorice koroške knjižnice Irene Oder ugotavljajo, da vnašajo zmedo predvsem med uporabnike.