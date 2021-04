Papež maševal z zaporniki, begunci in zdravstvenimi delavci

Vatikan, 11. aprila - Papež Frančišek je danes nedaleč od Vatikana vodil mašo "božjega usmiljenja" z zaporniki, begunci in zdravstvenimi delavci. V pridigi je izpostavil predvsem pomen tega, da morajo kristjani služiti drugim in ne smejo biti brezbrižni do tegob drugih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.