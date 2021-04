Bayern le neodločeno z Unionom, Leipzig z zanesljivo zmago zmanjšal zaostanek

Berlin, 10. aprila - Vodilne ekipe nemškega prvenstva so danes odigrale tekme 28. kroga. Vodilni Bayern se je pomeril z berlinskim Unionom in igral le neodločeno 1:1, medtem ko se je prvi zasledovalec, Leipzig Kevina Kampla, pomeril z Werderjem in zmagal s 4:1. Med seboj sta igrala četrti Eintracht in tretji Wolfsburg, na koncu pa je bil Frankfurt boljši s 4:3.