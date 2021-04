Vreme: Na zahodu pretežno oblačno, drugod sončno

Ljubljana, 10. aprila - Danes bo v zahodni in deloma v osrednji Sloveniji pretežno oblačno in povečini suho. Drugod bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.