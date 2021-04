Ljubljana, 10. aprila - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči in zjutraj zabeležili tri potresne sunke. Prvega magnitude 1,4 v bližini Ivančne Gorice, drugega magnitude 1,1 bližini Žužemberka in tretjega magnitude 2,7 v bližini Podljubelja.