Denver ob Jokićevem trojnem dvojčku do osme zaporedne zmage

Denver, 10. aprila - Košarkarji Denver Nuggets so z osmo zmago v vrsti potrdili status trenutno najbolj vročega moštva v severnoameriški ligi NBA. V pretekli noči so drugič v treh dneh premagali San Antonio Spurs, tokrat s 121:119. Srbski center Nikola Jokić je pri tem dosegel 26 točk, 14 podaj in 13 skokov, slovenski član zasedbe Vlatko Čančar pa ni dobil priložnosti.