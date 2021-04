Newyorške borze končale v zelenem

New York, 9. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Teden rasti se je zaključil z novo najvišjo vrednostjo vseh časov indeksa Dow Jones, ki je končal pri 33.800,60 točke. Tretji zaporedni rekord pa je dosegel indeks S&P 500 in trgovanje v tem tednu sklenil pri vrednosti čez 4128 točk.