Tandeju operirali zlomljeno ključnico

Oslo, 9. aprila - Dva tedna po grozljivem padcu na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so zdravniki v bolnišnici v Oslu norveškemu skakalcu Danielu Andreju Tandeju operirali ključnico. Zdravniki so sporočili, da je operacija potekala po načrtu in da pacient ostaja v bolnišnici na rehabilitaciji.