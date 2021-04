Indeks SBI TOP v skrajšanem tednu po več kot 11 letih presegel mejo 1000 točk

Ljubljana, 9. aprila - Indeks SBI TOP je v skrajšanem štiridnevnem trgovalnem tednu na Ljubljanski borzi pridobil 1,6 odstotka in teden končal pri 1010,84 točke. Ob tem je bil dosežen pomemben mejnik, saj je v sredo indeks prvič po koncu 2009 presegel 1000 točk. Teden so zaznamovale tudi nekatere najave glede dividend. Najbolj se je to odrazilo na Krkinih delnicah.