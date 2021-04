Za vikend bo Ljubljani za promet zaprto krožišče Ceste v Mestni log in Ceste dveh Cesarjev

Ljubljana, 9. aprila - V soboto in nedeljo bo zaradi asfaltiranja novozgrajenega krožišča za ves promet zaprto krožišče Ceste v Mestni log in Ceste dveh Cesarjev. Kot so sporočili iz ljubljanske občine, bo obvoz urejen po Tbilisijski ulici, Tržaški cesti in Cesti v Gorice. Po spremenjeni trasi bodo vozili tudi mestni avtobusi.