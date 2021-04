Jakobsen se vrača na dirki po Turčiji

Ankara, 9. aprila - Nizozemec Fabio Jakobsen se po hudih poškodbah glave in obraza po več kot osmih mesecih vrača v kolesarsko karavano na dirki po Turčiji med 11. in 18. aprilom. Jakobsen je 6. avgusta na dirki po Poljski po nepremišljeni potezi rojaka Dylana Groenewegna padel v ograjo v ciljnem sprintu, zdravniki pa so se nekaj dni celo boril za njegovo življenje.