Kranjska knjižnica s projektom Tehnofobija ni za ženske

Kranj, 11. aprila - Mestna knjižnica Kranj se je pridružila evropskemu izzivu, ki vključuje knjižnice in njihove lokalne skupnosti iz vse Evrope v želji, da (pre)oblikujejo sedanji in prihodnji pomen javnega prostora. V kranjski knjižnici so se tako lotili projekta Tehnofobija ni za ženske, s katerim želijo opogumljati ženske k udejstvovanju na področju tehnologije.