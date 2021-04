Zavod Vizo z natečajem VideoRez za mladostnike

Ljubljana, 9. aprila - Zavod Vizo razpisuje tretji videoesejistični natečaj VideoRez, namenjen mladostnikom od 15 do 19 let, ki za svoj premislek o svetu uporabljajo filmsko in avdio-vizualno komunikacijo. Posnetke na najrazličnejše teme, od družbenih, kulturnih pa vse do takih, ki govorijo o mladih, medijih, politiki ali o filmu samem, pričakujejo do 3. maja.