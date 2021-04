Koronska kriza vplivala na trg poslovnih nepremičnin, glede prihodnjih obetov še nekaj negotovosti

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana, 10. aprila - Epidemija covida-19 in njen učinek na delovne procese so lani vplivali na trg poslovnih nepremičnin, tako na področju najema kot nakupov. V času, ko se stanovanjski projekti v Ljubljani in tudi drugod po državi množijo, je manj tudi naložb v nove poslovne stavbe. Za prihodnja leta je v napovedih poznavalcev še nekaj negotovosti.