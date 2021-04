Via Negativa s spletno premiero videa Physis

Ljubljana, 9. aprila - V produkciji Vie Negative je v času pandemije covida-19 nastala plesna predstava Physis. Ker predstava, ki jo posvečajo filozofu Friedrichu Nietzscheju, zaradi prepovedi javnih prireditev še ni bila javno predstavljena, so jo februarja v celoti priredili za video. Ta je javnosti na ogled od danes do nedelje, so sporočili iz Vie Negative.