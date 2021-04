Hrvaški sabor pred lokalnimi volitvami zaostril pogoje za kandidaturo

Zagreb, 9. aprila - Hrvaški sabor je danes sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so onemogočili kandidaturo državljanom, ki so bili pravnomočno obsojeni na najmanj šestmesečno zaporno kazen. Spremembe so sprejeli le nekaj več kot mesec dni pred lokalnimi volitvami, ki bodo potekale 16. maja.