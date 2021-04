V Levici za sklic nujne seje odbora DZ na temo načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 9. aprila - Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je februarja predstavila vlada, je po oceni Levice škodljiv za okolje in socialno krivičen. Na to temo zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za infrastrukturo, v sprejem pa mu med drugim predlagajo sklep, naj bo najmanj 50 odstotkov sredstev namenjenih projektom s pozitivnimi učinki za okolje.