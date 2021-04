SBI TOP dopoldne pridobil pol odstotka

Ljubljana, 9. aprila - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil pol odstotka. K rasti so najbolj pripomogle Krkine delnice, ki so se podražile za 1,03 odstotka. Te so vlagateljem tudi najbolj zanimive; z njimi so opravili dobrih 400.000 evrov prometa. Več kot odstotek so med blue chipi prve kotacije pridobile tudi delnice Luke Koper.