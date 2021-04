Roglič ostal brez rumene majice, v njej zdaj McNulty

Vitoria, 8. aprila - Španec Ion Izagirre (Astana) je zmagovalec najdaljše etape jubilejne 60. dirke po Baskiji. Od Vitorie do Hondarribie (189,2 km) je v ciljnem sprintu ugnal rojaka Pella Bilbaa (Bahrain Victorious) in Američana Brandona McNultyja (UAE Team Emirates). Slovenski as Primož Roglič je izgubil vodstvo v skupnem seštevku, na vrhu je sedaj McNulty.